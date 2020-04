Rekordowy marzec w Polsat News. Polsatnews.pl podwoił liczbę unikalnych użytkowników

Bardzo dobre wyniki w marcu uzyskały również "Wydarzenia 18:50” (2,7 mln widzów) oraz "Wydarzenia 15:50" (1,7 mln widzów).

Polsat News uzyskał w marcu 2,4 proc. udziałów w grupie wszystkich widzów oraz 2,4 proc. w grupie wiekowej 16-49. Co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 167 proc. w grupie wiekowej 4+ oraz aż 356 proc. w grupie 16-49. To najlepsze wyniki miesięczne stacji od początku nadawania. W zestawieniu wzrostów oglądalności wśród najważniejszych stacji informacyjnych w Polsce, Polsat News jest nr 1.

Najlepsze wyniki "Wydarzeń 12:50"

W marcu ogromnym zainteresowaniem widzów cieszył się flagowy serwis informacyjny Polsatu – "Wydarzenia". Główny wydanie śledziło średnio łącznie w Polsacie i Polsacie News 2,8 mln widzów czyli o 22% więcej niż w marcu 2019. Przełożyło się to na 18,9 proc. udział w grupie 4+ oraz 22,3 proc. w grupie wiekowej 16-49 (wzrost w ujęciu rok do roku odpowiednio o 15 proc. i 24 proc.).

"Wydarzenia 15:50", emitowane od poniedziałku do piątku w Polsacie i Polsacie News, obejrzało w poprzednim miesiącu średnio ponad 1,7 mln widzów (wzrost o 19 proc. w ujęciu rok do roku). Program w trakcie nadawania jest niekwestionowanym nr 1. Wysoka widownia popołudniowego serwisu informacyjnego przełożyła się na bardzo dobre udziały – 18,2 proc. w grupie 4+ (wzrost o 5 proc. w ujęciu rok do roku) oraz 18,7 proc. w grupie 16-49 (wzrost o 7 proc. w porównaniu z marcem 2019).

Aż milion widzów śledziło emitowane od 16 marca w Polsacie i Polsacie News "Wydarzenia 12:50". To najlepsze wyniki od startu wydania w listopadzie ubiegłego roku. Południowe wydanie "Wydarzeń" uzyskało średnie udziały na poziomie 13,3 proc. w grupie wszystkich widzów oraz 13,4 proc. w grupie wiekowej 16-49.

Wzrost o 242 proc.

"Wydarzenia Wieczorne" emitowane na antenie Polsatu News od godziny 21:50 obejrzało średnio w marcu ponad 330 tys. widzów, co w ujęciu rok do roku, co oznacza wzrost aż o 242 proc. Tak wysoka widownia przełożyła się na 2,5 proc. udziałów w grupie 4+ (wzrost o 232 proc. rok do roku) oraz 2,45 proc. udziałów w grupie 16-49 (wzrost aż o 338 proc. w porównaniu z marcem 2019).

Według danych nadawcy portal polsatnews.pl również zanotował rekordowe wyniki w marcu 2020. Liczba użytkowników wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do lutego 2020.

Dziękujemy za wybór Polsat News i "Wydarzeń".

red/ Polsat News