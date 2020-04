Największy dobowy wzrost zgonów w W. Brytanii. Zmarły 563 osoby

Bilans nowych zgonów dotyczy okresu między godz. 17 w poniedziałek a 17 we wtorek. Jest to największy dobowy wzrost liczby zgonów od początku epidemii.

Pięć festiwali artystycznych odbywających się co roku w sierpniu w Edynburgu zostało odwołanych z powodu trwającej epidemii koronawirusa - ogłosił w środę rząd Szkocji. To pierwszy taki przypadek w ich sięgającej 1947 roku historii.

Odwołane sierpniowe festiwale

Odwołane wydarzenia to Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu, który skupia się na muzyce poważnej, teatrze i operze, festiwal teatrów ulicznych Fringe, festiwal orkiestr wojskowych Royal Edinburgh Military Tattoo, Międzynarodowy Festiwal Książki w Edynburgu i Festiwal Sztuki w Edynburgu. Pierwsze dwa zainaugurowane zostały w 1947 r., a kolejne dołączyły odpowiednio w 1950, 1983 i 2004 r. W ok. 5 tys. wydarzeń odbywających się w ramach tych pięciu festiwali bierze udział ponad 25 tys. artystów, pisarzy czy wykonawców, zaś obserwuje je ok. 4,5 miliona widzów.

Szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon, która poinformowała w szkockim parlamencie o odwołaniu festiwali, powiedziała, że ta decyzja została podjęta z bólem serca, ale jest właściwa w obecnej sytuacji.