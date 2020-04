"Nie ma na szczęście żadnych problemów". Piontkowski o egzaminach próbnych ósmoklasistów

Dariusz Piontkowski przyznał, że w ostatnich dniach były problemy z serwerami, ale one zostały już rozwiązane.

ZOBACZ: Problemy techniczne z próbnym egzaminem ósmoklasisty. "Przepraszamy za utrudnienia"

W środę o godz. 9 rozpoczął się trzeci, ostatni egzamin próbny dla ósmoklasistów z języka angielskiego. Egzamin nie jest obowiązkowy.



- Chodziło o to, żeby uczniowie w podobnym czasie mogli przystąpić do egzaminów, rozwiązać przykładowe testy, aby sprawdzić, jak wygląda autentyczny egzamin - mówił minister Piontkowski.

Uczniowie mieli sprawdzić swoją wiedzę



Piontkowski przypominał, że egzamin służył też sprawdzeniu przez uczniów, "które partie materiału warto jeszcze powtórzyć, a w których czują się już całkiem dobrze".



"Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty i maturalnego w czasie pandemii może mieć tragiczne skutki, należy te egzaminy odwołać" - zaapelował we wtorek Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w liście do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministra edukacji i Narodowej Rady Rozwoju.





- To jest apel pedagogów, a nie lekarzy - odparł Dariusz Piontkowski. - Decydujący głos, nie tylko z punktu widzenia szkół, będzie należał do ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego - dodał. Wyjaśnił, że MEN będzie podejmował decyzje na podstawie ich rekomendacji.

"To nie jest mecz bokserski"

Zapytany, czy decyzja nie zapadnie np. dzień przed egzaminami i czy to nie przeszkodzi w ich przeprowadzeniu, w przygotowaniach uczniów i nauczycieli, minister odparł: - Uczniowie przygotowują się do egzaminu, więc ewentualnie wydłużony termin, który przewidujemy i takie jest na razie wskazanie, to uczniowie mają przygotować się do egzaminu.



- To nie jest mecz bokserski, gdzie formę szykuje się na jeden dosłownie dzień czy tydzień, tylko jest to podsumowanie wiedzy, umiejętności, które uczniowie zdobyli przez kilka ostatnich lat - przekonywał minister edukacji.

ZOBACZ: Nowe ograniczenia w związku z koronawirusem [LISTA]

Zapewniał, że decyzja o ewentualnym przesunięciu egzaminów "nie będzie podejmowana z dnia na dzień", gdyż przeprowadzenie egzaminów wymaga kilku dni przygotowań logistycznych.

Do pierwszych egzaminów został niespełna miesiąc. Minister powiedział, że decyzja może zapaść ok. tygodnia przed ich rozpoczęciem. Przypomniał również, że decyzja o zamknięciu szkół obowiązuje do 10 kwietnia. - Zobaczymy, jak w tym czasie będą rozwijały się stany epidemiczne.

- W okolicach Świąt Wielkanocnych, na podstawie rekomendacji ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, premier i cały rząd podejmą decyzje dotyczące zamknięcia szkół oraz innych sfer życia publicznego - powiedział minister edukacji narodowej.

"Nie ma jednego słusznego sposobu przekazywania wiedzy, kontaktowania się z uczniami"



Pytany o uczniów, którzy nie mają możliwości pracy zdalnej (według danych GUS 17 proc. uczniów nie ma dostępu do komputera) Piontkowski odparł: - Wyraźnie mówiliśmy o tym, że praca na odległość, to nie jest praca, jak niektórym się kojarzy, że musi być prowadzona online z całą grupą uczniów.

ZOBACZ: Nauczyciel z Sopotu z szansą na milion dolarów. Został finalistą Global Teacher Prize 2020

- Oprócz lekcji wirtualnych, przeprowadzonych w czasie rzeczywistym, warto, żeby nauczyciele korzystali z innych metod. Najprostsza metoda, która jest stosowana bardzo często, to kontakt z uczniami przez dziennik elektroniczny bądź pocztę mailową - wyjaśniał szef resortu edukacji. Dodał, że dyrektorzy zostali zobowiązani do wyznaczenia osób do przeprowadzenia konsultacji za pomocą kontaktu np. telefonicznego, a jeśli jest taka potrzeba to i fizycznego.

- Nie ma jednego słusznego sposobu przekazywania wiedzy, kontaktowania się z uczniami - podkreślał Piontkowski.



Egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia. Od poniedziałku Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje arkusze do próbnego egzaminu, by pomóc uczniom klas VIII przygotować się do niego. Od czwartku 2 kwietnia CKE ma na swoich stronach internetowych zamieszczać arkusze próbnych egzaminów maturalnych. Matury mają rozpocząć się 4 maja.

WIDEO - "Nie ma szczepionki i nie ma leku na koronawirusa. Stąd potrzeba izolacji społecznej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ polsatnews.pl