Nauczyciel z Sopotu z szansą na milion dolarów. Został finalistą Global Teacher Prize 2020

Nauczyciel etyki, wiedzy o kulturze i filozofii w II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie - Przemysław Staroń, został finalistą konkursu Global Teacher Prize 2020. Znalazł się wśród 50 nauczycieli z całego świata, którzy mają szansę na zdobycie nagrody głównej w wysokości miliona dolarów. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 120 tys. pedagogów ze 140 krajów.

Przemysław Staroń w 2018 r. zdobył tytuł Nauczyciel Roku. Teraz ma szansę na główną nagrodę w konkursie Global Teacher Prize 2020. Jego organizatorzy, Varkey Foundation i UNESCO, podkreślają, że nagroda w wysokości 1 miliona dolarów przyznawana jest wyjątkowemu nauczycielowi, który wniósł wybitny wkład w rozwój zawodu. Ma też zwrócić uwagę na jego ważną rolę w społeczeństwie.

Ma przysłużyć się nauczycielom do zdobycia miejsca w programach rządowych, a także zapewnić dzieciom edukację na najwyższym poziomie.





PAP/Adam Warżawa Przemek Staroń w swoim domu w Gdańsku

"Jako dziecko uwielbiał poznawać świat"

"Jako dziecko Przemysław uwielbiał poznawać świat - przyjemność porównywalna jedynie do dzielenia się tą wiedzą z innymi. Szukając swojej ścieżki życiowej, ostatecznie postanowił studiować psychologię, a później zawęził swoją specjalizację do edukacji. Kiedy w końcu skończył szkołę, jego promotor napisał mu referencję, która brzmiała: Bycie nauczycielem byłoby najwyższym zaszczytem dla osoby takiej jak ty" - tak napisano w prezentacji Przemka Staronia na oficjalnej stronie konkursu.

Organizatorzy podkreślili, że Przemysław Staroń uczy filozofii, etyki, historii sztuki i kultury - przedmiotów, które są często niedoceniane, mimo że są niezbędne w edukacji. Zauważają również, że polskie społeczeństwo stoi przed wyzwaniami, które sprawiają, że podejście filozoficzne jest bardzo ważne.

"Na przykład opieka psychologiczna w szkołach jest niewystarczająca, a profesjonalna pomoc jest często uważana za przejaw słabości lub porażki: w rezultacie Polska ma drugi najwyższy wskaźnik samobójstw wśród nieletnich w Europie, a próby samobójcze stają się niemal powszechne" - informują organizatorzy konkursu. Dodają również, że od 2016 r. w Polsce nastąpiło znaczne pogorszenie postaw wobec wszystkich grup mniejszościowych.

Uczy przy użyciu wszystkiego, od gier planszowych po klocki Lego

Wśród wielu osiągnięć Przemysława Staronia wymieniono m.in. założenie międzypokoleniowego społeczeństwa filozoficznego "The Order of the Phoenix", które łączy młodszych i starszych uczniów, pomaga im omawiać i rozwiązywać problemy życiowe. Doceniono niekonwencjonalne metody nauczania, uczenia się przy użyciu wszystkiego, od gier planszowych po klocki Lego.

- Jestem zachwycony każdą niekonwencjonalną metodą nauczania - mówił Staroń, kiedy przed paroma miesiącami komentował dla "Wydarzeń" niecodzienne metody nauczania swojego kolegi z gdańskiej podstawówki, Marcina Stiburskiego, który stawia uczniom szóstki za spanie na lekcjach.

PAP/Adam Warżawa Przemek Staroń w swoim domu w Gdańsku

Organizatorzy przypomnieli, że 40 jego uczniów wygrało Olimpiadę Filozofii w Polsce, a II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie jest zaliczane do najlepszych instytucji w kraju. Staroń prowadzi także zajęcia z zakresu psychologii rozwoju na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS.

