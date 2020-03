Strażacy z Warszawy wyprodukowali 13 tys. litrów płynu dezynfekcyjnego

Mazowieccy strażacy zamówili materiały niezbędne do produkcji płynu dezynfekcyjnego, z których wyprodukowano 13 tys. litrów tego środka - przekazał we wtorek rzecznik prasowy mazowieckiej PSP mł. bryg. Karol Kierzkowski. Płyn trafia do powiatowych i miejskich komend PSP z Mazowsza.

Jak zaznaczył rzecznik prasowy KW PSP w Warszawie mł. bryg. Karol Kierzkowski, komenda zamówiła materiały niezbędne do produkcji płynu do dezynfekcji rąk oraz płynu do dezynfekcji powierzchni.

- Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy, o specjalizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego, przygotowali 13 tys. litrów płynu dezynfekującego - 10 tys. litrów do dezynfekcji rąk oraz 3 tys. litrów do dezynfekcji powierzchni - przekazał Kierzkowski.

Dodał, że płyn ten jest przygotowany zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Trafia on do komend powiatowych i miejskich z terenu Mazowsza. Zaznaczył, że obecnie strażacy czekają na dostawę materiałów do produkcji kolejnych 36 tys. litrów płynu.

Poinformował również, że komenda pozyskuje środki ochrony indywidulanej z zasobów Komendy Głównej PSP oraz zamawia je z własnych środków finansowych.

Do poniedziałku przekazano 48 tys. maseczek chirurgicznych, prawie 116 tys. jednorazowych rękawiczek ochronnych, 425 tzw. maseczek FFP2 oraz FFP3, prawie 3,5 tys. ubrań ochronnych, 165 gogli oraz 58 termometrów bezdotykowych.

Pomoc strażaków z OSP

Kierzkowski poinformował również, że w ramach walki z koronawirusem na Mazowszu do pomocy wyznaczono 291 jednostek OSP wpisanych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz 22 jednostki spoza KSRG. Jednostkom tym przekazano sprzęt do dezynfekcji oraz wyposażenie ochrony indywidualnej.

- Ponadto komendy powiatowe i miejskie PSP z terenu woj. mazowieckiego przeprowadziły instruktaż z zakresu zasad ochrony osobistej dla 3 861 druhów OSP - zaznaczył Kierzkowski.

Dodał, że mazowieccy strażacy prowadzą również działania wspierające przy szpitalach, gdzie utworzyli 21 polowych izb przyjęć, które są dozorowane przez 68 strażaków PSP.

W poniedziałek strażacy 24 razy pomagali osobom objętym kwarantanną m.in. w dowożeniu żywności oraz lekarstw i płynów dezynfekujących.

