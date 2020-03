Backstreet Boys zostali w domu i... nagrali wyjątkowy teledysk

Ich wideo było częścią muzycznego wydarzenia, które zorganizował Elton John. W ten sposób brytyjski artysta chciał okazać wsparcie tym, którzy pomagają w walce z koronawirusem.

"Once we get through these tough times, better days lie ahead" - @eltonofficial ❤️



We are honoring all the health care professionals on the front line helping to fight the spread of COVID-19.



Tune in now: https://t.co/F2LOxSbA0m #iHeartConcertOnFOX pic.twitter.com/qT9hSPXYBH