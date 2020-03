Ksiądz spowiada przez okno swojej pustelni. "Proszę mnie wzywać dźwiękiem kołatki"

Ksiądz informuje, że będzie spowiadał od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 15.

Jak wyjaśnił kapłan, zainteresowani wierni mają się udać przed okno pustelni nr 9, która znajduje się "za kościołem i karuzelą J. Wilkonia".

Na załączonym zdjęciu widać jak ksiądz w oknie swojej pustelni przyjmuje wiernego. W zakratowanym oknie umieszczono folię.

Parafia podkreśla, że msze św. transmitowane są na Facebooku. Intencje mszalne także należy składać przez internet. "W niedzielę 5 kwietnia zostańcie w swoich domach. Ksiądz kardynał udzielił dyspensy" - przypomniano.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 24 marca, od 25 marca do 11 kwietnia we mszy św. lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do pięciu osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Podobny zapis znalazł się w zarządzeniu wydanym 26 marca przez metropolitę białostockiego abp. Tadeusza Wojdę, dotyczącym sprawowania czynności liturgicznych w stanie epidemii.

WIDEO - Kilkadziesiąt osób na mszy w Podlaskiem. Interweniowała policja Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/hlk/ polsatnews.pl