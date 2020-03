"Senat usunie z tarczy antykryzysowej wszystko, co nie dotyczy walki z koronawirusem"

Senat ma się zebrać w poniedziałek o godz. 15, by zająć się pakietem trzech ustaw z tzw. tarczy antykryzysowej.

Nie pozwolimy, by w #TarczaAntykryzysowa znalazły się postanowienia, które nie mają nic wspólnego z walką z #koronawirus, jak to, że członków Rady Dialogu Społecznego można odwołać w każdej chwili. Nie pozwolimy na ich lustrowanie i odwoływanie pod byle pretekstem. — Gabriela Morawska-Stanecka (@GabrielaMorStan) March 30, 2020

Grodzki zadeklarował, że Senat "będzie stał po stronie Polek i Polaków". - Senat będzie dbał o to, żeby nikt nie stracił pracy, aby nikt nie poniósł strat ekonomicznych, aby wszyscy mieli prawo do testów, aby bezpieczeństwo ekonomiczne, zdrowotne i socjalne Polaków było zachowane - dodał.

Nie pozwolimy, by w #TarczaAntykryzysowa znalazły się przepisy niekonstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie w Polsce wypowiadał się, że Kodeksu Wyborczego nie wolno zmieniać w okresie do 6 mies. przed wyborami i @PolskiSenat nie pozwoli, by takie przepisy się ostały. — Gabriela Morawska-Stanecka (@GabrielaMorStan) March 30, 2020

Marszałek stwierdził, że uchwalona w Sejmie "tarcza antykryzysowa" jest "niedoskonała i dziurawa". - Teraz jest najważniejszy czas. Cały potencjał organizacyjny, finansowy, intelektualny, legislacyjny państwa powinien być skupiony na tym, ażeby pokonać koronawirusa. I dlatego w Senacie Rzeczpospolitej niedoskonałą tarczę antykryzysową chcemy zamienić na lepszą, solidną, prawdziwą tamę, która zatrzyma rozlewanie się pandemii i towarzyszących jej negatywnym zjawiskom, jak zapaść gospodarcza, ekonomiczna, groźba utraty pracy, groźba pogorszenia statusu finansowego rodzin - zadeklarował marszałek.

"Dziwne poprawki nieprzystające do walki z koronawirusem"

Nawiązując do sobotnich głosowań nad tarczą, w ramach których wprowadzono poprawkę zmieniającej przepisy Kodeksu wyborczego (chodzi o głosowanie korespondencyjne dla osób przebywających na kwarantannie i dla seniorów powyżej 60. roku życia), Grodzki ocenił, że w Sejmie "próbowano nocą wprowadzić dziwne poprawki nieprzystające nijak do walki z koronawirusem".

- W Senacie musimy to naprawić, dlatego dziurawą tarczę zastąpimy solidną tamą antykryzysową, która będzie oczyszczona ze wszystkiego, co nie dotyczy walki z koronawirusem - zadeklarował marszałek.

Sejm w sobotę rano, po całonocnych głosowaniach, uchwalił trzy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, które mają wesprzeć służbę zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa, a także zniwelować negatywne skutki tej epidemii dla polskiej gospodarki. Wśród przyjętych poprawek do specustawy znalazła się zaproponowana przez PiS zmiana Kodeksu wyborczego, umożliwiająca głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim.

- Jesteśmy w Senacie zdeterminowani do tego, by jak najszybciej uchwalić dobre prawo, które pomoże polskim pracownikom, pracodawcom, matkom będącym na zasiłkach, samorządowcom i na końcu - a może przede wszystkim - ochronie zdrowia - oświadczył marszałek Senatu na briefingu prasowym w sobotę.

Dodał, że senatorowie negatywnie oceniają wprowadzenie do pakietu antykryzysowego kwestii wyborczych.

W sobotę o "tarczy" z marszałek rozmawiał prezydent Andrzej Duda.

Pięć filarów

Tzw. tarcza antykryzysowa opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak m.in. Polski Fundusz Rozwoju i Agencja Rozwoju Przemysłu. Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.



Tarcza to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

