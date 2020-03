"Wakacje dla bohaterów". Darmowe wczasy dla medyków w polskich kurortach

Niemal cały świat walczy z epidemią koronawirusa. Na pierwszej linii frontu walki z zagrożeniem stoją medycy, którzy często z narażeniem własnego zdrowia i życia pomagają pacjentom.

Chociaż pracownicy służby zdrowia są zazwyczaj cichymi bohaterami kryzysu, o ich ciężkiej pracy nie zapominają władze i przedsiębiorcy z polskich kurortów.

"Wierzę w to, że dobro powraca"

Jako pierwszy z inicjatywą darmowych wakacji dla lekarzy wyszedł burmistrz Helu Mirosław Wądołowski, który zwrócił się do miejscowych usługodawców z prośbą o sfinansowanie tygodniowych lub weekendowych pobytów wypoczynkowych na Helu dla zmęczonych walką z epidemią medyków.

"Nie jesteśmy w stanie doposażyć szpitali w odzież ochronną, ale podarujmy lekarzom wytchnienie i odpoczynek po zakończonej pandemii" - zaproponował burmistrz Helu.

"Kiedy Polska upora się z wirusem na dobre, to właśnie służby medyczne będą potrzebowały naszego wsparcia" - dodał i podkreślił, że jest "pełen podziwu i wdzięczności" dla pracowników służby zdrowia.

"Wierzę w to, że dobro powraca. Dziś oni pomagają nam, my jutro pomożemy medykom" - podsumował.

Jednocześnie w rozmowie z Polsat News burmistrz zaapelował do turystów, aby na razie nie przyjeżdżali na półwysep.

- Ten mój apel, on nie jest przeciwko turystom ani turystyce. Przyjeżdżajcie do nas, ale za miesiąc, dwa, kiedy to wszystko minie. Dajcie się nam przygotować do sezonu. (...) Wszystko dla was zostanie przygotowane, ale nie dzisiaj. Dzisiaj siedźmy w domu - powiedział.

Akcja zatacza coraz szersze kręgi, przyłączyli się do niej przedsiębiorcy z Krynicy Morskiej.

"My ludzie pracujący w turystyce, nie uszyjemy tak potrzebnych maseczek czy kombinezonów, ale doceniając ciężką prace medyków, pragniemy zaoferować im bezpłatny wypoczynek w naszych obiektach, jak tylko zwyciężą z koronawirusem" - poinformowała Lokalna Organizacja Turystyczna w Krynicy Morskiej, która koordynuje akcję.

Zareagowało kilkudziesięciu właścicieli obiektów wypoczynkowych, którzy dołączyli do akcji, a baza obiektów gotowych wesprzeć medyków ciągle rośnie.

- Mamy nadzieję, że wkrótce będzie 100 lub 200 takich pokoi - powiedział Polsat News Dariusz Labuda, właściciel hotelu "Krynica" w Krynicy Morskiej.

