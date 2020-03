Rekolekcje przez internet. "Przemyślenia na czas zarazy" o. Legana

Codziennie o godzinie 16:00 na portalu polsatnews.pl i w mediach społecznościowych stacji Polsat Rodzina publikowane będą są odcinki "Przemyśleń na czas zarazy". Przygotują je duszpasterze znani z programu "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć" w Polsat Rodzina. Dziś zapraszamy na trzeci odcinek cyklu.

Wielki Post to okres zadumy i przygotowań do Wielkanocy - najważniejszego święta w Kościele katolickim. To także czas, gdy w parafiach organizowane są rekolekcje, czas duchowych ćwiczeń i refleksji.

Rozważania przygotowane przez duszpasterzy z różnych zakonów

Zgodnie z akcją #Zostańwdomu oraz wychodząc naprzeciw potrzebom widzów, na stronie polsatnews.pl oraz na Facebooku Polsat Rodzina publikowane będą rozważania przygotowane przez duszpasterzy z różnych zakonów i stron Polski, którzy na co dzień prowadzą program "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć".

Unikalną propozycją są rekolekcje adresowane do seniorów, którzy są szczególnie narażeni na infekcję koronawirusem. W trosce o bezpieczeństwo Polsat Rodzina apeluje również do ludzi młodych, aby pomogli swoim dziadkom czy rodzicom w skorzystaniu z internetowych nauk rekolekcyjnych.

Program rekolekcji internetowych "Przemyślenia w czasach zarazy":

Przemyślenia dla każdego prowadzone przez o. Michała Legana, paulina z Jasnej Góry / 24-26 marca oraz 30 marca-1 kwietnia.

Przemyślenia dla seniorów prowadzone przez ks. Piotra Kieniewicza, marianina z Lichenia i Warszawy / 27 marca-29 marca

Przemyślenia dla młodzieży prowadzone przez o. Jacka Szymczaka, dominikanina z Łodzi / 2-4 kwietnia.

Rekolekcje internetowe będą publikowane codziennie i dostępne cały czas, od wtorku, 24 marca na Facebooku Polsat Rodzina oraz na portalu polsatnews.pl.

Dziś trzecia część "przemyśleń dla każdego" prowadzona przez o. Michała Legana, paulina z Jasnej Góry.

WIDEO - druga część nauk o. Michała Legana, paulina z Jasnej Góry

Wideo: Pierwsza część nauk o. Michała Legana, paulina z Jasnej Góry

WIDEO - Koronawirus zmienia przebieg Wielkanocy. Części obrzędów nie będzie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/ Polsat News