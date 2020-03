Nie żyje 15. pacjent zakażony koronawirusem. Nowe przypadki w Polsce

"Mamy 34 nowe przypadki zakażenia #koronawirus, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 9 osób z woj. lubelskiego, 6 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osób z woj. pomorskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego, 3 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. warmińsko-mazurskiego oraz po 1 osobie z woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego i zachodniopomorskiego" - poinformował resort zdrowia na Twitterze.

Jak dodano, "jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Koszalinie zmarł 67-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, który miał choroby współistniejące".

Stan mężczyzny był ciężki, został przeniesiony na Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii i wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Starszy mężczyzna miał objawy kliniczne koronawirusa, badania były niejednoznaczne, ale miał kontakt z pacjentem z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19, co spowodowało, że został wpisany na listę osób zarażonych

Kalisz: bezpośrednią przyczyną zgonu 75-latka nie był COVID-19

"Natomiast w szpitalu w Kaliszu zmarł 75-letni pacjent zakażony koronawirusem, ale bezpośrednią przyczyną zgonu w tym przypadku nie był COVID-19. Dlatego pacjent ten nie zostaje włączony do statystyk osób zmarłych z powodu COVID-19" - podało ministerstwo.

Pierwszy ozdrowieniec na Warmii i Mazurach

Jest pierwsza osoba na Warmii i Mazurach, która wyzdrowiała z koronawirusa. Po wyjściu ze szpitala w Ostródzie czeka ją jeszcze 7 dniowa kwarantanna w domu - podał w czwartek rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.

Jak poinformował, to kobieta w średnim wieku, mieszkanka powiatu olsztyńskiego, która do Polski wróciła autokarem z Niemiec. Była pierwszą osobą z regionu ze stwierdzonym zakażeniem 6 marca. Przed nią jeszcze 7-dniowa kwarantanna w domu.

Potwierdza to statystyki, że od zakażenia do wyleczenia mijają ok. 3 tygodnie.

Według danych ze środy wieczorem, na Warmii i Mazurach 50 osób jest obecnie hospitalizowanych w związku z koronawirusem, a potwierdzono dotychczas w sumie 33 przypadki zakażenia u osób z regionu.