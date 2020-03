Ksiądz mógł zakazić wiernych koronawirusem. Poszukuje ich sanepid

Sanepid poszukuje wiernych, którzy uczestniczyli w mszach świętych odprawianych przez wikarego z parafii w Łabuniach (woj. lubelskie). U duchownego wykryto koronawirusa, jest w stanie ciężkim w szpitalu. Nabożeństwa odprawiał on w trzech kościołach. Spowiadał też wiernych. We wtorek z powodu Covid-19 zmarł inny ksiądz z tej samej diecezji.

Koronawirusa wykryto u 42-letniego wikarego z parafii Łabunie (woj. lubelskie), około 12 kilometrów od Zamościa. Duchowny trafił do szpitala we wtorek w poważnym stanie - poinformowała zamojska kuria diecezjalna.

Sanepid zaapelował, aby osoby, które uczestniczyły w nabożeństwach odprawianych przez wikarego lub takich, w których uczestniczył pilnie skontaktowały się telefonicznie. Dotyczy to 10 nabożeństw w trzech miejscowościach (Łabunie, Majdan Ruszowski i Żdanów) w dniach od 13 do 17 marca. Ksiądz spowiadał też wiernych.

Inspektor Sanitarny w Zamościu Sanepid szuka wiernych, którzy mieli kontakt z księdzem

"Proboszcz oraz inni księża i świeccy, z którymi zarażony ksiądz miał ostatnio kontakt, zostali poddani kwarantannie" - przekazał ks. Michał Maciołek, rzecznik diecezji. Dotyczy to jednak tylko osób, o których wiedzą służby sanitarne - stąd ich apel.

We wtorek na koronawirusa zmarł ksiądz z tej samej diecezji

To drugi przypadek zakażenia koronawirusem u księdza z zamojskiej diecezji. We wtorek na Covid-19 zmarł ks. Henryk Borzęcki; nową chorobą zaraził się najpewniej od parafianki, która na początku marca była we Włoszech

Parafia Łabunie poinformowała, że w najbliższych dniach wierni nie będą mogli uczestniczyć w mszach świętych odprawianych w tamtejszym kościele. "Przepraszamy za utrudnienia oraz prosimy o modlitwę" - dodano.

