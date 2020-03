Ile osób może przyjść na mszę świętą lub pogrzeb? Nowe wytyczne rządu

Nowe zasady ograniczające przemieszczanie się i zgromadzenia dotyczą również obrzędów liturgicznych, m.in. mszy świętych, pogrzebów czy ślubów - będzie w nich mogło uczestniczyć najwyżej pięć osób - podał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Co to dokładnie oznacza? Wyjaśniamy.

Minister zdrowia zaznaczył, że do tego limitu nie wlicza się osób sprawujących te obrzędy - kapłanów, czy np. osób z zakładów pogrzebowych.

Na mszy świętej pięć osób i ksiądz

- Regulacja jest daleko idąca w stosunku do tego, co było. Ograniczamy liczbę osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, w mszach świętych do pięciu osób, nie licząc oczywiście osób sprawujących te obrzędy - kapłanów, albo osób, które uczestniczą np. w pogrzebie, czyli osób zatrudnionych w zakładach pogrzebowych - powiedział minister.

- To jest bardzo duże ograniczenie, ale myślę, że niezbędne, abyśmy mogli funkcjonować i chronić siebie wzajemnie - dodał Szumowski podczas konferencji prasowej.

Nowe obostrzenia mają obowiązywać od 25 marca do 11 kwietnia. W całej Polsce biskupi udzielają dyspensy od uczestnictwa we mszy św.

Abp Gądecki zachęca do transmisji



Do ograniczeń liczby wiernych na mszach w kościołach odniósł się przewodniczący episkopatu abp Stanisław Gądecki. "Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia" - napisał w komunikacie.

Zachęcił też wszystkich do udziału w mszach św. za pośrednictwem transmisji w mediach, zwłaszcza w niedziele oraz podczas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych.

"Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku" - dodał abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu zapewnił też, że w tym bardzo trudnym czasie modli się za wszystkich, a zwłaszcza za osoby starsze, chore i samotne. "Zachęcam równocześnie do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących" - prosił przewodniczący Episkopatu Polski.

25 marca w całej Polsce zabiją dzwony

O modlitwę w południe, w środę 25 marca, w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych - poprosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Jest to odpowiedź na prośbę papieża Franciszka, który w minioną niedzielę apelował o modlitwę w południe tego dnia.

"Serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony" - napisał w komunikacie przewodniczący KEP.

