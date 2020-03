Chinka zaatakowana w Sosnowcu. "Sprawcy obarczali ją winą za epidemię koronawirusa"

- Sytuacja miała miejsce wczoraj wczesnym popołudniem na jednej z ulic w dzielnicy Pogoń. Według naszych informacji atak miał charakter słowny, nie doszło do przemocy fizycznej - powiedziała w czwartek rzeczniczka sosnowieckiej policji podkom. Sonia Kepper. Jak dodała policjantka, zaatakowana Chinka na stałe mieszka i pracuje w Sosnowcu.

- Policjanci prowadzą szereg koniecznych czynności, po to, żeby później w całości materiały przesłać do prokuratury. To prokurator zdecyduje o kwalifikacji prawnej tego czynu i podejmie dalsze decyzje - dodała policjantka.

Pracuje na Uniwersytecie Śląskim

Filmik zarejestrowany przez Chinkę opublikował na Facebooku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Widać na nim odchodzących już sprawców. "Udostępniaj post osobom z Sosnowca, szukamy informacji na temat tych młodych mężczyzn. Wczoraj w Sosnowcu zaatakowali i zwyzywali Chinkę, która pracuje na Uniwersytecie Śląskim" - napisano na stronie Ośrodka.

Według przytoczonej na Facebooku relacji samej Chinki, mężczyźni otoczyli ją i krzyczeli "wirus" i "China". - Chcieli mnie wystraszyć, żebym bała się tu mieszkać. Żebym bała się wyjść z domu, bo spotykam się z tym każdego dnia. Nie czuję się tu bezpiecznie jako kobieta chińskiego pochodzenia. Potrzebuję pomocy - mówiła.

