"Napady kaszlu i gorączka". Minister o swojej walce z koronawirusem

Na początku marca Michał Woś miał spotkanie z leśnikiem z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Kilka dni później okazało się, że mężczyzna ten jest zakażony koronawirusem. Gdy 13 marca minister zauważył u siebie objawy Covid-19, wykonano u niego test. Okazało się, że również jest chory.

W programie "Wydarzenia i Opinie" Woś przekazał, że jest "na ostatniej prostej do wyleczenia, bo młody organizm szybciej i sprawniej radzi sobie z chorobą". Zaapelował do widzów, aby nie bagatelizowali epidemii, ponieważ przebieg choroby może być różny.

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał ministra, jak czują się jego żona i córka, które także zakaziły się koronawirusem.

- Przeszły chorobę łagodnie. Miały lekkie, podstawowe objawy. Przechodziły koronawirusa łagodniej niż ja - zapewnił. Dodał, że jego bliscy zakazili się od niego, gdy przebywali wspólnie w domu.

Poinformował, że leśnik, od którego się zaraził, obecnie przebywa w szpitalu, gdzie dostarczany jest mu tlen. - Zachęcam wszystkich do dobrych myśli i modlitwy za jego zdrowie - mówił.

Woś jeszcze raz przejdzie test na koronawirusa

Woś zapewnił, że nie ma "ścieżki dla VIP-ów", która pozwala na przyspieszone wykonanie testów na koronawirusa i poznanie ich wyników. O swoim stanie zdrowia miał powiedzieć premierowi, ministrowi zdrowia i szefowi GIS dopiero, gdy zdiagnozowano u niego zakażenie.

- Obecnie pozostały mi lekkie napady kaszlu, mam stan podgorączkowy. Gdy objawy ustąpią, będą powtórne testy na koronawirusa - przekazał Woś.

Przypomniał, że wszyscy walczymy, "aby zadbać o seniorów". - By nie było sytuacji, jak w innych państwach, gdzie zabrakło respiratorów i fachowej pomocy medycznej. Jeżeli wszyscy zachowamy dużą dyscyplinę, to mamy na szansę, (aby tak się nie stało - red.) - stwierdził minister środowiska.

Resort zamknął niektóre parki narodowe

Woś przekazał, że w pierwszy weekend "społecznej kwarantanny" jego resort odnotował tłumy na małych wycieczkach m.in. w parkach narodowych. Dlatego zdecydowano o zamknięciu tych, które zlokalizowane są blisko dużych miast.

- Tatrzański Park Narodowy został zamknięty już w zeszłym tygodniu. W środę postanowiliśmy zamknąć m.in. Kampinowski Park Narodowy. Będziemy reagować na bieżąco - poinformował Woś.

Woś o terminie wyborów: mam duże zaufanie do ministra Szumowskiego

Bogdan Rymanowski zapytał ministra środowiska o sondaż dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", z którego wynika, że ponad 70 proc. badanych chce przełożenia majowych wyborów prezydenckich.

- Mam duże zaufanie do profesora Szumowskiego (ministra zdrowia - red.), który mówi, że to nie jest moment na decydowanie o wyborach. On jako lekarz bierze tę odpowiedzialność na siebie - odpowiedział Woś.

Jego zdaniem, państwo powinno zachować "maksimum bezpieczeństwa", aby sprawnie przeprowadzić procedurę wyborów. - Czas ostatecznej decyzji (o jej terminie - red.) będzie około Wielkanocy - stwierdził.

