20 nowych przypadków koronawirusa. W sumie ponad 1000 zakażonych. 14 ofiar

Potwierdzone przypadki dotyczą: 5 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 2 osób z woj. świętokrzyskiego, 2 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. lubelskiego oraz po 1 osobie z woj. podlaskiego i zachodniopomorskiego.

"W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 1051/14 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - przekazało ministerstwo.

"Z przykrością informujemy, że w szpitalu w Skarżysku Kamiennej zmarła 14 osoba zakażona koronawirusem. To 80-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 1031/14 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - informowano wcześniej.

Mamy 74 nowe przypadki zakażenia #koronawirus, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 39 osób z woj. mazowieckiego, 15 osób z woj. łódzkiego, 5 osób z woj. dolnośląskiego, 4 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. świętokrzyskiego, — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 25, 2020

Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Skarżysku Kamiennej zmarła 14 osoba zakażona koronawirusem. To 80-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 25, 2020

ZOBACZ: Obrady Sejmu na Wiejskiej. Minister zdrowia: potrzebuję narzędzi

Zakażona pielęgniarka

Jak wcześniej informował dyrektor Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, czterech pacjentów z oddziału neurologicznego zostało zarażonych koronawirusem, jeden z nich zmarł w środę przed południem.

Oddział szpitala został zamknięty we wtorek, po tym jak pielęgniarka pracująca w placówce i w szpitalu w Grójcu (Mazowieckie) została zakażona koronawirusem.

- Od 65 osób, w tym 48 pracowników szpitala i 17 pacjentów pobrane zostały próbki do badań i wysłane do laboratorium w Kielcach. - Otrzymaliśmy do tej pory wyniki 15 pacjentów i dwóch pracowników szpitala. Niestety, wyniki czterech pacjentów były dodatnie. Jeden z nich zmarł dzisiaj przed południem – powiedział dyr. Lepiarz, który zarządził ewakuację wszystkich pacjentów do bezimiennego szpitala w Starachowicach.

- Personel szpitala będzie musiał przejść kwarantannę. Czekamy na wyniki pozostałych próbek – zaznaczył.

WIDEO - "Skandaliści": Matka Iwony Wieczorek poczuła obecność córki i głos "Mamo, a widzisz..." Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/ polsatnews.pl/PAP