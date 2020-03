Polacy nie zbiorą truskawek we Francji, nie zaopiekują się seniorami w Niemczech. "Grozi nam upadek"

Za tydzień w południowo zachodniej Francji szczyt sezonu na truskawki, ale z powodu epidemii koronawirusa nie ma ich kto zbierać. Z reguły robią to przede wszystkim sezonowi pracownicy z zagranicy, wśród nich wielu Polaków, którzy nie mogli przyjechać do Francji.

Brak pracowników wróży ogromne straty dla sadowników, którzy nie wiedzą jak zastąpić 3 tys. zbieraczy, czyli aż połowę robotników. Oznacza też rozczarowanie dla paryskich smakoszy, którzy na próżno oczekują finezyjnej odmiany truskawek - gariguette.

Miejscowi kiepsko radzą sobie ze zbiorem truskawek. I rezygnują

Najwyżej cenione są we Francji truskawki z okolic Lyonu. Największym ich producentem jest jednak departament Lotu i Garonny, który na rynek wewnętrzny i na eksport dostarcza 15 tys. ton tych owoców.

W środę portal 20 Minutes cytował Patricka Jouy, sadownika z Sainte-Livrade nad Lotem, który skarżył się, że 30 osób, które miały się zgłosić w zeszłym tygodniu, zablokowanych jest na polskiej granicy.

We wtorek francuski minister rolnictwa Didier Guillaume wezwał osoby, które pozbawione są obecnie zajęcia, by pomogły francuskim rolnikom. Jouy nie wierzy w skuteczność tego apelu gdyż, jak mówi, miejscowi bezrobotni i inni zgłaszający się do zbioru truskawek, kiepsko dają sobie z tym radę, a po dwóch dniach pracy są wyczerpani.

10 lat zajmie odrobienie tegorocznych strat

Brak nie tylko pracowników. Wielkie sieci handlowe nie zamawiają truskawek, bo obawiają się, że nie przyjdą po nie ludzie zamknięci w domach z powodu koronawirusa. A truskawki szybko psują się na sklepowych półkach - tłumaczy rozmówca 20 Minutes. I dodaje, że ostatecznym ciosem było zamknięcie targów na wolnym powietrzu, zarządzone w poniedziałek przez premiera Edouard Philippe'a.

Jouy przewiduje, że aż 10 lat zajmie odrobienie tegorocznych strat tym gospodarstwom, które dobrze funkcjonują, a inne pójdą z torbami.

Sytuacja producentów truskawek i bez epidemii była trudna. Od wielu lat związek rolników Confederation Paysanne (konfederacja chłopska) głosi, że Polacy, zatrudniani często bez umowy, ratują istnienie gospodarstw, które by bez nich splajtowały.

Dla gospodarstw rolnych prowadzących intensywną uprawę jarzyn i owoców na południu Francji, polska siła robocza jest ważna bo - według Confederation Paysanne - poprawia ich.

"Wrócę, gdy sytuacja się poprawi"

W Niemczech natomiast z powodu epidemii koronawirusa Polki rezygnują z opieki nad niemieckimi seniorami. "Takim usługom grozi upadek" - podaje publiczny serwis informacyjny Tagesschau.