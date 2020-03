Marszałek Grodzki zapowiada pilne posiedzenie Senatu

Marszałek Grodzki nie podał jeszcze dokładnej godziny rozpoczęcia obrad.

🗨️Marszałek Senatu @profGrodzki : Po posiedzeniu Sejmu, w przyszłym tygodniu odbędzie się dodatkowe, pilne posiedzenie Senatu po to, aby jak najszybciej uchwalić przepisy, które spowodują, że łatwiej nam wszystkim będzie pokonać epidemię #koronawirus . 📽️: https://t.co/Dyn4WIfz1z

Wcześniej postanowiono, że czwartkowe obrady Sejmu odbędą się w gmachu przy ul. Wiejskiej. Przesądzić o tym miały problemy dotyczące organizacji głosowania online i trybu wprowadzenia zmian w regulaminie Izby. "Sejm spotka się normalnie. W trybie przewidzianym konstytucją. Jednak mieliśmy racje" - napisał poseł Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej.

W czwartek mają zostać przyjęte zmiany regulaminu Izby. Przeważyć miały wątpliwości konstytucyjne i krytyką PO oraz Konfederacji.

"Pani Marszałek Elżbieta Witek wycofuje się. Bałagan z systemem, poseł Trzaskowski i wątpliwości konstytucyjne przesadziły" - napisał poseł Sławomir Nitras.





Bosak: pracować, a nie chować się po kątach

Pozytywnie do decyzji odniósł się również Krzysztof Bosak z Konfederacji, która obok KO zgłaszała najwięcej zastrzeżeń. "Posłowie są od tego by w kryzysowej sytuacji pracować, a nie chować się po kątach i łamać regulacje dotyczące swojej pracy, które sami skonstruowali" - napisał kandydat Konfederacji na prezydenta.



Czyli jutro o 14:00 stacjonarne posiedzenie Sejmu. Brawo! Presja ma sens. Posłowie są od tego by w kryzysowej sytuacji pracować, a nie chować się po kątach i łamać regulacje dotyczące swojej pracy, które sami skonstruowali. Sejm ma porządnie uchwalić dobre ustawy antykryzowe‼️

Według informacji Polsat News obrady mają się toczyć w pięciu pomieszczeniach. Rozpoczną się o godz. 14. Później, po przegłosowaniu zmian w regulaminie Izby, piątkowe głosowania odbywać się już mają drogą elektroniczną.



Dostęp do systemu otrzymał... prezydent Warszawy

Wpływ na decyzję Sejmu miały z pewnością błędy, które sygnalizowali posłowi, choć nie tylko oni. Login i hasło dostępu dostał bowiem również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, choć posłem nie jest. Okazało się, że otrzymał je pomyłkowo, powinny one trafić do posła Konfederacji Michała Urbaniaka.



Sam zainteresowany przekazał, że na szczęście "Kancelaria Sejmu zadziałała dość szybko", a poseł otrzymał nowy login i hasło. "Nie powinno się ich rozsyłać w jednej wiadomości i jednym kanałem komunikacji. Kanc. zmieni metodę wysyłki w przyszłości. Takie dostałem zapewnienie" - dodał.



Potwierdzam to były moje dane ale całe szczęście Kancelaria zadziałała dość prędko i mam już nowe dane do logowania. Hasła i loginu nie powinno rozsyłać się w jednej wiadomości i jednym kanałem komunikacji. Kanc. zmieni metodę wysyłki w przyszłości. Takie dostałem zapewnienie. https://t.co/03iYMClKV1

Terlecki: tego mu nie zapomną (posłowie PO)

Nie wszyscy ze zmiany są zadowoleni, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) ostro skrytykował opozycję za "wymuszenie" obrad w gmachu Sejmu. "Biedny Budka w trzy dni stracił szansę na utrzymanie przywództwa w PO. Kazał swoim posłom przyjechać do Sejmu i narazić się na zakażenie tylko po to, żeby podleczyć swoje kompleksy" - napisał polityk PiS na Twitterze.

Biedny Budka w trzy dni stracił szansę na utrzymanie przywództwa w PO. Kazał swoim posłom przyjechać do Sejmu i narazić się na zakażenie tylko po to, żeby podleczyć swoje kompleksy. Ośmieszył Kidawę-Błońską i do reszty skłócił swoją partię. Tego mu nie zapomną.