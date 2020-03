Obrady Sejmu na Wiejskiej. Minister zdrowia: potrzebuję narzędzi

- Jako minister zdrowia potrzebuję rozwiązań prawnych; jeśli państwo nie wprowadzi kolejnych regulacji prawnych, których potrzebuję to będziemy mieli coraz trudniejsze działania, coraz więcej będzie chorych - powiedział w środę minister zdrowia, Łukasz Szumowski odnosząc się do najbliższego posiedzenia Sejmu.

W czwartek o godz. 14 rozpocznie się posiedzenie Sejmu, które będzie dotyczyło zmian Regulaminu Sejmu w związku z epidemią. Posłowie będą pracowali w kilku salach.

Szumowski był pytany w programie Wirtualnej Polski, czy posiedzenie izby niższej Parlamentu to dobra decyzja i czy sam jako poseł będzie obecny. - To jest praca parlamentarzystów. Trzeba uchwalić choćby nowelizację ustawy dotyczącej spraw zdrowotnych, żeby usprawnić działanie państwa, trzeba uchwalić ochronę dla przedsiębiorców, żeby mieli możliwość skorzystania z ulg i przepisów, które są tam zapisane. To są rzeczy, bez których państwo będzie coraz dotkliwiej odczuwało koronawirusa - podkreślił.

Wyraził nadzieję, że marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów podejmą działania, żeby zminimalizować ryzyko dla posłów.

"Zdalna praca Sejmu to rozwiązanie lepsze"

- Ja potrzebuję narzędzi. Jeśli państwo nie wprowadzi kolejnych regulacji prawnych, które potrzebuję, to będziemy mieli coraz trudniejsze działania, coraz więcej będzie chorych. Tak, jak chodzę do gmachu ministerstwa, tak samo będę musiał przyjść do gmachu Sejmu. Ale rozumiem, że jeżeli 400 osób rozdzieli się po odpowiedniej liczbie sal, to w jednym pomieszczeniu nie będzie przebywało więcej osób, niż to jest niezbędne i dystans pomiędzy osobami będzie zachowany - stwierdził minister Szumowski.

- Wiem że były propozycje zdalnej pracy Sejmu, zdaje się, że nie wszyscy politycy chcieli się na to zgodzić. Szkoda, bo byłoby to na pewno rozwiązanie lepsze – ocenił.

Dodał, że jeżeli któryś z posłów ma infekcję, najlepiej żeby nie pojawił się w Sejmie.

Zmiana Regulaminu Sejmu ma dotyczyć już piątkowego posiedzenia, na którym posłowie mają zająć się rządowym projektem tzw. pakietu antykryzysowego. Według informacji przekazanych we wtorek przez marszałek Sejmu, na sali plenarnej ma być ograniczona liczba posłów - przedstawiciele każdego klubu i koła. Pozostali posłowie mają mieć możliwość udziału w posiedzeniu zdalnie, również zdalne ma być głosowanie.

zdr/ PAP