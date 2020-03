Wezwali kobietę na testy na koronawirusa. Musiała wrócić taksówką i zapłacić 600 zł

Mieszkanka Ustki wróciła do Polski z Niemiec tuż przed wprowadzeniem kwarantanny dla przyjezdnych zza granicy. Miała gorączkę, więc wezwano ją, by poddała się testowi na obecność koronawirusa. Karetkę wysłano po nią dopiero, gdy stanowczo się o to upomniała. W drodze powrotnej z Gdańska musiała pokonać ponad 150 km taksówką, za którą zapłaciła. Na wynik testu czekała tydzień.