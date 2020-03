Nowe ograniczenia w związku z epidemią? Konferencja premiera

Posiedzenie zespołu rozpoczęło się we wtorek po godz. 10:00.

- Myślę, że radykalne ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa są niezbędne, i że decyzja o nich zapadnie w najbliższych dniach, a być może nawet godzinach - mówił we wtorek rano w "Graffiti", wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Resort zdrowia poinformował we wtorek rano, że liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 wzrosła w Polsce do 774, po tym, gdy wykryto go u kolejnych 25 osób. 9 zakażonych zmarło.