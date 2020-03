W Radomiu zmarł 79-latek. Miał koronawirusa

"Niestety, w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym zmarł drugi pacjent zakażony koronawirusem. To 79-latek, który na oddział obserwacyjno-zakaźny trafił ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. Pacjent miał choroby współistniejące" - poinformował Radosław Witkowski, prezydent Radomia. Ministerstwo zdrowia nie podało jeszcze, czy bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny było zakażenie patogenem.

"Aktualnie w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przebywa 13 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. 13 kolejnych osób w szpitalnych izolatkach czeka na wyniki testów. Wiem, że pogoda sprzyja spacerom, ale jeszcze raz apeluję do wszystkich o to, aby w miarę możliwości pozostać w swoich domach. To bardzo ważne, abyśmy byli odpowiedzialni i zapobiegali rozprzestrzenianiu się koronawirusa" - napisał prezydent Radomia.

We wtorek rano ministerstwo zdrowia poinformowało w sumie o 25 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Liczba zakażonych sięgnęła 774. W związku z zakażeniem zmarło dziewięć osób.

ZOBACZ: Epidemia koronawirusa. Gwiazdy piłki nożnej z przesłaniem do kibiców

Zapalenie płuc zwane COVID-19, które pojawiło się w Chinach pod koniec 2019. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w związku z sytuacją 11 marca stan pandemii. W Polsce od soboty obowiązuje stan epidemiczny. Wprowadzono wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic.

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

WIDEO - "Cząsteczki koronawirusa utrzymują się nawet 30 minut. Nawet zwykła rozmowa jest niebezpieczna" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/luq/ polsatnews.pl