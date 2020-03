Lekarz ze szpitala w Grodzisku Mazowieckim zakażony koronawirusem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim poinformował we wtorek, że w nocy potwierdzono zakażenie Sars-CoV-2 u lekarza oddziału Chirurgii SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

"Lekarz przebywa na kwarantannie domowej w stanie ogólnym dobrym. Pracownicy PSSE w Grodzisku Mazowieckim podjęli czynności dochodzenia epidemiologicznego. W uzgodnieniu z dyrekcją szpitala oddział został zamknięty" – czytamy w komunikacie umieszczonym na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim.

Osoby, które miały z nim kontakt pobrano wymazy

Przekazano w nim także, że u osób z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną pobrano wymazy do badań, które przekazano do laboratorium oraz, że osoby te zostały objęte kwarantanną.

- Trwa dalsze dochodzenie epidemiologiczne. Na chwilę obecną pozostałe oddziały szpitala działają w trybie normalnym – poinformowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim.

Na Mazowszu pięć osób w stanie ciężkim

We wtorek wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 40 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Razem to już 884 przypadki. 10 osób zmarło.



Na Mazowszu potwierdzono 212 przypadków zakażenia koronawirusem; jedna osoba zmarła - poinformował we wtorek wieczorem Mazowiecki Urząd Wojewódzki. To oznacza 37 nowych przypadków w województwie. Jak podała WSSE, spośród wszystkich hospitalizowanych, pięć osób jest w stanie ciężkim.

