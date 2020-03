Co najmniej 1800 trzydziestolatków w Bergamo z zapaleniem płuc

Co najmniej 1800 trzydziestolatków w Bergamo na północy Włoch choruje na zapalenie płuc wywołane przez koronawirusa - przekazała we wtorek federacja lekarzy rodzinnych z regionu Lombardia. W Bergamo zakażonych jest 6471 osób. Włoski rząd zamierza wprowadzić wyższe kary za wychodzenie z domów - do 4 tys. euro. To 20 razy więcej niż dotychczas.