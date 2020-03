Odwołali im koncerty - Łydka Grubasa nadawała w sieci. Koncert online przerwała policja

Koncert olsztyńskiego zespołu odbył się w sobotni wieczór. Do udziału we wspólnej zabawie muzycy zaprosili wcześniej na Facebooku.

"Z racji koronoszajsu zwracamy się do Was, posiedźcie w domu. Szanujmy zdrowie i życie innych, poza tym, im skuteczniej zareagujemy, tym szybciej załatwimy drania i wrócimy do normalności. Ale żeby nie było Wam nudno, to zrobimy to, co możemy najlepszego w tej sytuacji... Zapraszamy Was na koncert online..." - napisali muzycy.

10 tys. ludzi na imprezie... online

Wydarzenie, które odbywało się amfiteatrze w Ostródzie śledziło blisko 10 tys. fanów.

W pewnym momencie przyjechała jednak policja i imprezę trzeba było zakończyć.

ZOBACZ: Kultura w kwarantannie. "Największa impreza masowa w internecie"

"Siemano! Jak tam, podobało się? Słuchajcie, od razu wyjaśniamy. Koncert miał być dużo dłuższy i obfitujący w szerszą interakcję, natomiast czynniki zewnętrzne nie pozwoliły nam do końca wykonać wszystkiego. Po prostu przyjechała Policja i zrobiła porządek" - skomentowali później muzycy.

Policja spisała wszystkich muzyków

Jak się okazało, artyści zgromadzili się w miejscu, które z powodu stanu epidemicznego nie powinno być w ogóle dla nich dostępne. Policjanci okazali się jednak dla muzyków łaskawi - skończyło się na spisaniu tożsamości wszystkich obecnych po koncercie.

"Mamy nadzieję, że przynieśliśmy Wam troszkę radości i na chwilkę udało nam się Was należycie rozerwać. Bo o to głównie w tym wszystkim chodziło" - napisali artyści.

WIDEO - Obraz za prawie 3 mln zł - w studio Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/hlk/ polsatnews.pl