Astronauta podpowiedział, jak radzić sobie z samotnością w kwarantannie

Kelly to amerykański astronauta, który na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) spędził niemal rok. Znany jest z udziału w eksperymencie, w którym NASA badała wpływ długiego pobytu w przestrzeni kosmicznej na organizm, porównując Scotta do jego pozostającego na Ziemi brata bliźniaka.

Przede wszystkim harmonogram

W swoim artykule w "NYT" Kelly podkreśla, jak ważne jest trzymanie się narzuconych ram czasowych. Na orbicie jego każda chwila była zagospodarowana. Zaznacza przy tym, że należy pamiętać również o wyznaczeniu sobie chwili na relaks, który w jego przypadku polegał na wieczorach filmowych z resztą załogi. Kluczowe są również regularne godziny snu.

Being stuck at home can be challenging. When I lived on the @Space_Station for nearly a year, it wasn’t easy.



A few tips from what I learned then that will help us now as we stay in & work together to get thru this #CoronavirusPandemic. https://t.co/qdOLTb3akL