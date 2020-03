Jak wygląda test na koronawirusa? Znana tenisistka pokazała film z badania [WIDEO]

Na umieszczonym w mediach społecznościowych wideo widać jak dokładnie przebiega pobieranie wymazu. Podczas tych czynności lekarz ubrany jest w specjalny ochronny kombinezon, google, rękawiczki oraz maseczkę.

Najpierw od tenisistki pobrano wymaz z nosa, a później z ust.

Tenisistka podzieliła się również na instagramie wynikiem swojego badania. Jest ujemny.

Kuzniecowa to utytułowana tenisistka. W swojej karierze wygrała m.in. US Open oraz French Open. To również mistrzyni Australian Open w 2005 i 2012 roku w grze podwójnej.

Choroba szczególnie niebezpieczna dla osób starszych

Zapalenie płuc zwane COVID-19, które pojawiło się w Chinach pod koniec 2019. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w związku z sytuacją 11 marca stan pandemii. W Polsce od soboty obowiązuje stan epidemiczny. Wprowadzono wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic.

ZOBACZ: Nie żyje siódma osoba zakażona koronawirusem. 16 nowych przypadków zachorowań

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

WIDEO - Chciał udowodnić, że Ziemia jest płaska. Zginął w rakiecie własnej roboty Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/luq/ polsatnews.pl, PAP