Kilkadziesiąt nowych przypadków koronawirusa w Chinach. W większości "importowanych"

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Chinach od początku epidemii wzrosła do 81 054 a liczba zgonów - 3 261.

Nie odnotowano dotychczas żadnego udokumentowanego przypadku zakażenia się koronawirusem od repatriantów.

Dokładna kontrola epidemiologiczna

Jednak władze centralne i lokalne nakładają na nich cały szereg ograniczeń mających wykluczyć taką ewentualność. W niektórych miastach, m. in. w Kantonie, przyjeżdżających obowiązuje dwutygodniowa kwarantanna. Osoby przechodzące kwarantannę pokrywają jej koszt z własnych środków.

Powracający Chińczycy mogą przekraczać granicę tylko w większych ośrodkach, gdzie prowadzona jest dokładna kontrola epidemiologiczna. W Pekinie i w Szanghaju na obecność wirusa badani są wszyscy przybywający do kraju transportem lotniczym.

Chińska Administracja Lotnictwa poinformowała, że lotniska w Pekinie nie będą przyjmować od niedzieli pasażerów z międzynarodowych rejsów - podała Cywilnego. Rejsy do Pekinu będą przekierowywane na inne lotniska w kraju, gdzie pasażerowie przejdą badania na obecność SARS-CoV-2.

Odciążenie lotnisk w stolicy

Jak podkreślono w komunikacie Administracja Lotnictwa Cywilnego ChRL (CAAC), chodzi o odciążenie lotnisk w stolicy, przez które przechodzi coraz liczniejsza grupa pasażerów powracających do kraju m.in. z Europy, gdzie wywodzący się z Chin koronawirus SARS-CoV-2 czyni coraz większe spustoszenia.

Do obsługi pasażerów z międzynarodowych rejsów wyznaczono w Chinach 12 portów lotniczych. Dopiero po przejściu badań na obecność koronawirusa w jednym z nich, podróżni zdążający do Pekinu będą mogli przesiąść się do samolotów, którymi będą przetransportowani do stolicy kraju. Osoby zakażone zostaną skierowane na kwarantannę w mieście, gdzie przeprowadzono test.