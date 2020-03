Prezydent o walce z koronawirusem [TRANSMISJA]

Briefing prezydent zaplanowano tuż po spotkaniu się z premierem Mateuszem Morawieckim, Prezesem ZUS Gertrudą Uścińską oraz Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Beatą Daszyńską-Muzyczką.

Transmisja w polsatnews.pl.

W piętek wieczorem prezydent wygłosił orędzie, w którym zaapelował do Polaków o jeszcze większą mobilizację.

- Pustki na ulicach polskich miejscowości, to widok daleki od naszych marzeń. Jednak w obecnej sytuacji budzi on nadzieję, jest świadectwem mądrości i odpowiedzialności Polaków. Przed nami decydujący czas. Zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego, przełomowego momentu w walce z epidemią - podkreślił i zaznaczył: zostańmy w domach, stosujmy się do wydawanych zaleceń. Nie ryzykujmy zdrowiem i życiem własnym oraz innych osób.

