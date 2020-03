Orędzie prezydenta. "Apeluję o jeszcze większą mobilizację''

- Pustki na ulicach polskich miejscowości, to widok daleki od naszych marzeń. Jednak w obecnej sytuacji budzi on nadzieję, jest świadectwem mądrości i odpowiedzialności Polaków. Przed nami decydujący czas. Zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego, przełomowego momentu w walce z epidemią - podkreślił prezydent Andrzej Duda w orędziu.