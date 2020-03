Fundacja Biedronki przeznaczy 50 mln zł na pomoc seniorom

Nowo utworzona Fundacja Biedronki chce przeciwdziałać niedożywieniu i izolacji społecznej polskich seniorów. Budżet przewidziany na jej działalność w 2020 roku to 50 mln zł. Pierwszy program Fundacji rusza już w kwietniu.

Program "Na codzienne zakupy", pierwsza inicjatywa Fundacji, obejmie 10 tys. potrzebujących seniorów, którzy otrzymają przedpłacone karty na zakupy w Biedronce. Pomysł sam w sobie nie jest nowością: akcja ta prowadzona jest od 2018 roku. Dotychczas jednak odpowiadała za nią sieć sklepów Biedronka we współpracy z Caritas Polska. Teraz nowo powstająca Fundacja Biedronki przejmuje program pod swoje skrzydła i planuje przeznaczyć na niego większy budżet.

99 proc. zadowolonych uczestników

- W 2018 roku pomoc otrzymało 5 300 seniorów, a w 2019 już 6 600. W bieżącym roku, już pod szyldem Fundacji Biedronki, planujemy zwiększyć zasięg i objąć inicjatywą 10 000 osób starszych i potrzebujących - powiedziała polsatnews.pl Katarzyna Scheer, Prezeska Zarządu Fundacji Biedronki.

Zaznaczyła także, że decyzja o rozwijaniu programu przez Fundację wynikała z bardzo dobrych efektów poprzednich jego edycji. - Zadowolenie z udziału w programie wyrażało 99 proc. uczestników. A 92 proc. uznało, że program poprawił komfort ich życia - podkreśliła Scheer.

W 2020 roku Fundacja Biedronki planuje przeznaczyć na tę akcję 15 mln zł. To budżet większy niż ten z poprzednich lat, a jednocześnie 30 proc. środków, jakie fundacja przeznaczy na działalność w bieżącym roku.

Uczestnicy z całej Polski

Uczestników do programu rekrutują diecezjalne oddziały Caritas. Na tym jednak nie kończy się współpraca z partnerem: osoby objęte programem "Na codzienne zakupy" będą mogły liczyć na opiekę wolontariusza Caritas, który pomoże im w zakupach albo będzie towarzyszyć w codziennych zajęciach.

W zeszłym roku na 6 600 uczestników programu przypadło 2 200 wolontariuszy. To bardzo ważne, ponieważ około 40 proc. seniorów deklaruje, że odczuwa samotność. W ubiegłym roku 72 proc. uczestników korzystało z pomocy wolontariusza innej niż pomoc w zakupach.

Na lepsze odżywianie

Beneficjenci programu otrzymują kartę przedpłaconą na kwotę 100 lub 150 zł miesięcznie. Karta ta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka. Przede wszystkim chodzi o to, aby uczestnicy sami decydowali, na jakie produkty chcą przeznaczyć fundusze, co - jak podkreśla Katarzyna Scheer - ma wspierać ich poczucie niezależności i godności.

Dane z poprzednich edycji programu "Na codzienne zakupy" wykazują, że 57 proc. seniorów objętych programem zwiększyło dzięki niemu swoje wydatki na żywność, a 53 proc. - na leczenie. 58 proc. uczestników dzięki programowi częściej kupowało owoce i warzywa, 57 proc. mięso i ryby, a 49 proc. - nabiał.

W kolejnych latach nawet 20 mln euro

Trzecia edycja programu (i pierwsza prowadzona przez Fundację Biedronki) potrwa od kwietnia do stycznia 2021 i w założeniu ma objąć w szczególności potrzebujących seniorów, borykających się z problemami finansowymi, samotnych, chorych i niepełnosprawnych. Na ten cel przewidziano 15 mln zł.

Pozostałe 35 mln z budżetu, jakim Fundacja Biedronki dysponuje w 2020 roku, będzie przeznaczone na kolejne, nowe programy. - Już niebawem będziemy mogli ruszyć z innymi znaczącymi działaniami na rzecz lepszej kondycji osób starszych w Polsce - zapewniła Katarzyna Scheer, dodając, że "wszyscy musimy czuć się zobowiązani do walki o lepsze życie seniorów, wolne od ubóstwa i samotności, która jest wielkim problemem".

W kolejnych latach spółka Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, zamierza przeznaczyć na wsparcie Fundacji od 7,5 mln do 20 mln euro rocznie.

Polacy coraz starsi

Fundacja Biedronki z jednej strony powstaje z okazji 25-lecia obecności sieci na polskim rynku, a z drugiej - poprzez swoją działalność chce odpowiedzieć na realną potrzebę polskiego społeczeństwa. Z danych GUS-u wynika, że obecnie seniorzy (pow. 60 r.ż.) stanowią w Polsce 25 proc. populacji. Szacuje się, że do 2050 roku ich udział w strukturze społecznej przekroczy 40 proc.

Jednocześnie, według najnowszych danych ZUS-u, przeciętna emerytura wynosi 2257 zł, ale warto zwrócić uwagę, że wysokość najniższej emerytury to 1200 zł brutto. Badania społeczne z ostatnich lat wykazują, że seniorzy coraz lepiej oceniają swoją sytuację materialną, ale jednak nadal blisko 12 proc. z nich ocenia ją jako złą. Właśnie do tych najbardziej potrzebujących chce dotrzeć Fundacja Biedronki.

