Ksiądz z Lubelszczyzny zakażony koronawirusem

W powiecie chełmskim (woj. lubelskie) odnotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. To duchowny, pacjent oddziału pulmunologicznego Chełmskiego Szpitala Wojewódzkiego - poinformował portal chelm.naszemiasto.pl. Chodzi o księdza z parafii w Białopolu.

Ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek o kolejnych 18 przypadkach zakażenia koronawirusem, jeden z nich to pacjent z powiatu chełmskiego.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 6 osób z woj. śląskiego, 6 osób z woj. łódzkiego, 3 osób z woj. lubelskiego i po 1 osobie z woj. opolskiego, wielkopolskiego oraz świętokrzyskiego.

Odprawiał msze



Mężczyzna trafił do szpitala w Puławach. Z kolei sanepid pracuje nad ustaleniem kręgu osób, z którymi zakażony miał w ostatnim czasie kontakt.

Według ustaleń portalu - 9 marca proboszcz odprawił dwa pogrzeby.

- W środę po godzinie 21 otrzymałem telefon od dziekana z niepokojącymi informacjami dotyczącymi proboszcza. Z samego rana wystosowałem więc do sanepidu prośbę o zdezynfekowanie kościoła w Białopolu i kaplicy w Strzelcach, bo to właśnie tam ksiądz odprawiał msze święte - mówił w rozmowie z portalem chelm.naszemiasto.pl wójt Białopola Henryk Maruszewski. Dodał, że podjął decyzję o zamknięciu Urzędu Gminy.



Kościoły w Polsce nie są zamknięte

W Polsce kościoły nie są zamknięte. W związku jednak z rozporządzeniem rządu, na nabożeństwie może się pojawić nie więcej niż 50 osób. Biskupi udzielili również dyspensy od uczestnictwa w mszach.

- Respektując zalecenia władz sanitarnych - nie zamykamy kościołów; dla ludzi wierzących świątynia jest zawsze miejscem szczególnego doświadczenia Bożej obecności i Bożej miłości - powiedział w sobotę wieczorem przewodniczący KEP abp. Stanisław Gądecki.

- Gdy brakuje nam kryteriów uprawniających do uczestnictwa we mszy św. w kościele, to najprostszym wydaje się wstęp dla zamawiającego intencję i dla jego rodziny - wskazał.

- W związku ze wspomnianym ograniczeniem zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania Jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Serdecznie dziękuję mediom, które - rozumiejąc potrzeby ludzi wierzących - przygotowały dodatkowe propozycje w tym względzie - dodał przewodniczący KEP.

Przypomniano, że podczas przekazywania "znaku pokoju" nie trzeba podawać sobie dłoni, a kościelne kropielnice należy opróżnić.

