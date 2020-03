Biedroń: Racjonalnie rzecz biorąc wybory powinno się przesunąć. Nie są spełnione standardy

Dzisiaj nie ma realnej kampanii. Z wyjątkiem prezydenta Dudy inni kandydaci mają utrudnione jej prowadzenie, uniemożliwione. Nie możemy rozdawać ulotek spotykać się z wyborcami. Jest to niemożliwe - powiedział w "Graffiti" Robert Biedroń (Lewica). - Ale nie wybory są dziś najważniejsze. Najważniejsza jest walka z koronawirusem. Dzisiaj są wyzwania dużo większej wagi niż wybory prezydenckie.

W debacie publicznej pojawiła się opcja zawarcia paktu i wycofania się wszystkich kandydatów z wyborów, co oznaczałoby konieczność ogłoszenia nowego terminu głosowania.

- To są scenariusze fikcyjne rozważane głównie przez część publicystów. Nie ma takich rozmów między sztabami - powiedział Biedroń.

- To jest guzik atomowy, opcja ostatnia, (do wykorzystania - red.) gdybyśmy mieli poczucie, że prezydent Duda wykorzystał sytuację wokół koronawirusa do prowadzenia swojej kampanii - stwierdził polityk Lewicy.

Biedroń zapytał także, czy była konkretna propozycja ze strony prezydenta Andrzeja Dudy przygotowana na kryzys związany z epidemią koronawirusa. Jego zdaniem takiej propozycji brakuje, a głowa państwa jest bezczynna.



- Ja dałem (na stół - red.) pakiet kryzysowy "Polska 2020", gdzie jest zestaw rozwiązań na kryzys. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, ma instrumenty, składa propozycje, ale nie jest ich realizatorem. Mając (więc - red.) mechanizmy nie wykorzystuje ich - powiedział Boedroń.

- Poza tym (prezydent - red.) może zaprosić opozycję, a nie robi tego - dodał.

- Jeżeli Rada Bezpieczeństwa Narodowego spotyka się raz w tygodniu, a kryzys narasta każdego dnia, to zbyt rzadko się spotykamy powiedział Biedroń.

Polityk Lewicy pytał także o oddłużenie szpitali, które są na pierwszej linii walki z koronawirusem.

- Polki i Polacy powinni mieć gwarancję swojego bezpieczeństwa na dziś i na przyszłość - powiedział także Robert Biedroń. - Dzisiaj najważniejsze jest, żeby objąć gwarancjami pracodawców, czyli przedsiębiorców, żeby nie splajtowali. Po drugie - pracowników. Polityk lewicy wymienił w tym kontekście także tych pracujących, którzy nie są zatrudnieni na umowach o pracę i dodał, że są dziś najbardziej zagrożeni.

Dotychczasowe odcinki programu "Graffiti" można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Minister zdrowia Łukasz Szumowski na nartach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News