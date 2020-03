Nieoficjalnie: półtora miliona podpisów poparcia dla Andrzeja Dudy

Aby zarejestrować kandydata w wyborach prezydenckich, trzeba zebrać 100 tys. podpisów; jest na to czas do 26 marca.

- Planowaliśmy zbierać podpisy do ostatniego możliwego terminu, ale ze względu na epidemię koronawirusa musieliśmy to przerwać. Mimo to udało się. Zebraliśmy znacznie więcej podpisów, niż jest to wymagane - oświadczył polityk PiS.

- W czwartek podpisy złożymy do PKW - dodał.

"Proszę uzbroić się w cierpliwość"

Dopytywany, ile podpisów zebrano pod kandydaturą starającego się o reelekcję Dudy, Sobolewski stwierdził: "proszę uzbroić się w cierpliwość, w czwartek przekażemy tę informację".

Na początku lutego PiS zapowiadało, że komitet wyborczy Andrzeja Dudy stawia sobie za cel zebranie większej liczby podpisów niż pięć lat temu. Wówczas do PKW trafiło ich ponad 1,5 mln.

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP, pomimo wcześniejszego zakończenia zbierania podpisów, cel został osiągnięty - zebrano ich więcej niż poprzednio.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja; jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.