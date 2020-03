Brakuje krwiodawców. Ludzie boją się koronawirusa

- Zwykle oddawało u nas krew 250-300 osób w ciągu dnia. Teraz ta liczba spadła do 40-50 - powiedziała polsatnews.pl Małgorzata Ziemicka, kierownik działu ekspedycji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. - Zapasów nie mamy, bo te bardzo szybko się kończą. Ograniczamy wydawanie szpitalom materiału tylko do tego, co musimy - przyznała.

Poszukiwanie dawców

- Nasze magazyny są póki co dobrze zaopatrzone, ale w ostatnich dniach radykalnie zmniejszyła się liczba tych, którzy chcieliby oddać krew - podkreślił dyrektor RCKiK w Gdańsku Wiktor Tryburski. Aby zabezpieczyć się na najbliższy czas, ośrodek organizuje dodatkowe pobory. W czwartek krew będą oddawać studenci Akademii Marynarki Wojennej. - Mamy nadzieję, że uda się zmobilizować kolejnych dawców. Zachęcamy, aby pozostać w domach, ale wyjść do punktów poboru można, a nawet trzeba - mówił Tryburski.

Znacznie mniej osób przychodzi także do RCKiK w Opolu. Wśród nich są wyłącznie stali dawcy - przyznała Monika Feret.

Jednak po apelu w lokalnych mediach, do RCKiK w Nowym Sączu zgłosiło się w środę do południa 18 chętnych - trzy razy więcej niż przez cały poniedziałek.

- Liczymy na to, że ta mobilizacja zostanie utrzymana - powiedziała Celina Pancerz, pielęgniarka koordynująca pracę oddziału. - Naprawdę nie ma się czego obawiać, wprowadziliśmy najwyższe środki ostrożności w związku z koronawirusem - zaznaczyła.

Restrykcje w punktach poboru

Każdy kto przychodzi do punktów poboru krwi musi zdezynfekować ręce specjalnym płynem. Następnie przeprowadzony jest wywiad i mierzona temperatura bezdotykowym termometrem. Weryfikację przechodzą również pracownicy.

Do oddawania krwi nie mogą być zakwalifikowane osoby, które przebywały poza Polską w ciągu ostatnich 2 tygodni, miały kontakt z zarażonym koronawirusem lub z osobami, które wróciły z kraju/ów z lokalną transmisją wirusa SARS-CoV-2, mają objawy infekcji dróg oddechowych lub temperaturę powyżej 37 stopni. Okres dyskwalifikacji wynosi w takich przypadkach przynajmniej 14 dni.

"Zawsze brakuje krwi"

Choć wiele szpitali nie realizuje swojej działalności w takim zakresie, jak było to przed wybuchem pandemii koronawirusa (odwoływane są zaplanowane zabiegi i operacje), krew jest bardzo potrzebna pacjentom. Zwłaszcza tym, którzy muszą być pilnie zoperowani, są poddawani chemioterapii czy przebywają na oddziałach ginekologicznych lub pediatrycznych.

- Zawsze brakuje krwi - podkreślił w rozmowie z portalem lek. Stefan Pechciński, transfuzjolog z Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie. Jego lecznica zamawiała zwykle po 40 jednostek krwi dziennie, a przysyłano 20-25. - Bardzo trudno prognozować, co czeka nas w przeciągu najbliższych tygodni i miesięcy - dodał.

