Bono śpiewa dla Włochów walczących z koronawirusem

Wsparcie dla walczących z koronawirusem płynie z różnych stron świata. Tym razem solidaryzuje się z nimi Bono. Lider U2 postanowił stworzyć dla Włochów piosenkę. Utwór nosi tytuł "Let Your Love Be Known".

W mediach społecznościowych możemy znaleźć nagrania, na których widać, jak Włosi spędzają czas wolny podczas kwarantanny w domach.

Mieszkańcy bloków stoją w oknach oraz na balkonach, śpiewając wspólnie hymn oraz piosenki - w ten sposób pokazują swoją solidarność w czasie trudnego okresu dla całego kraju.

Dla lekarzy, pielęgniarek, opiekunów na pierwszej linii

Swoje poparcie dla mieszkańców Italii w podobny sposób postanowił również wyrazić irlandzki wokalista. Na facebookowym profilu zespołu U2 ukazało się specjalne nagranie z dedykacją.

"Dla Włochów, którzy to zainspirowali..." - czytamy. "Dla lekarzy, pielęgniarek, opiekunów na pierwszej linii, to do Ciebie śpiewamy" - podkreślono.

Post został zamieszczony w Dzień Świętego Patryka - patrona Irlandii. Uroczystości związane ze świętem zostały odwołane ze względu na wytyczne dotyczące walki z koronawirusem.

Szef włoskiego MSZ Luigi Di Maio podziękował zespołowi U2 za piosenkę "Let Your Love Be Known". Włoski minister dziękując U2 zacytował słowa z piosenki "One": "musimy pomagać sobie nawzajem".

We Włoszech do tej pory wyleczono prawie 3 tysiące chorych. W środę poinformowano, że 95-letnia kobieta jest pierwszą pacjentką wyleczoną z choroby COVID-19 w Modenie na północy Włoch. Do zdrowia powróciła tam także 27-latka.

Wśród prawie 3 tys. zmarłych dominują osoby starsze, obciążone dodatkowo współistniejącymi chorobami.

ms/prz/ theguardian.com, PAP, polsatnews.pl