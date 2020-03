Włamywali się do kościelnych skarbonek. Sprawców pomogli zatrzymać internauci

Internauci po raz kolejny pokazali swoją siłę. Po publikacji wizerunków podejrzewanych o kradzieże ze skarbon kościelnych policja już po kilku minutach dostała informacje, które pomogły ustalić dane sprawców i ich miejsce przebywania. 19- i 21-latek są już w rękach policji. Grozi im do 10 lat więzienia.

Do jednego z włamań doszło 11 marca. Dwóch mężczyzn ok. godz. 15 weszło do kościoła i okradło skarbonę. Policja w poniedziałek zdecydowała się na publikację wizerunku sprawców.

Po kilku minutach

- Po publikacji wizerunku podejrzewanych już po kilku minutach zaczęliśmy otrzymywać telefonów i maili o danych personalnych tych osób, czy ewentualnym miejscu pobytu - powiedział polsatnews.pl asp. sztab. Marcin Kunka, rzecznik prasowy KPP w Starogardzie Gdańskim.



Śledczy na bieżąco otrzymywali informacje od internautów i dzięki temu jeszcze tego dnia zatrzymali podejrzewanych w pociągu relacji Chojnice- Tczew. Podczas przeszukania okazało się, że mieli przy sobie kominiarkę, śrubokręty, gaz oraz metalową pałkę teleskopową.

WIDEO: Policja zatrzymała podejrzanych o kradzieże

Co najmniej pięć kościołach

Podejrzani to 19-letni mieszkaniec Olsztyna i 22-letni mieszkaniec powiatu starogardzkiego. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia. Nie wiadomo ile pieniędzy zostało skradzionych ze skarbon. Trwa szacowanie strat. Wiadomo, że doszło do pięciu takich włamań na terenie powiatu starogardzkiego. Policja ustaliła jednak, że włamywacze działali również na terenie ościennych powiatów.

