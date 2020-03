Kontrole na granicach. Zobacz, jakie dane musisz podać

Od niedzieli obowiązuje zawieszenie na 10 dni międzynarodowych pasażerskich połączeń lotniczych i kolejowych. Wprowadzony został także zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców. Polacy powracający do kraju muszą wypełniać formularz "Kartę pasażera". Podajemy, jakie dane trzeba podać wypełniając go.