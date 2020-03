Szefowa Komisji Europejskiej: tymczasowe ograniczenia podróży w UE

Na propozycję Komisji Europejskiej, by zamknąć granice unijne dla obcokrajowców chcących dostać się do Europy muszą się jeszcze zgodzić państwa członkowskie UE - poinformowała w poniedziałek KE. Zajmą się tym unijni przywódcy na wtorkowej telekonferencji.

- Oficjalnie jutro mamy zamiar to sfinalizować - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli szefowa KE Ursula von der Leyen. Sprawa była omawiana z przywódcami unijnymi w trakcie weekendu.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0