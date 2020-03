Piąta ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce

"Mamy 28 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie) zmarła piąta osoba zakażona koronawirusem. To 57-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące" - poinformował we wtorek resort zdrowia.

"Mamy 28 nowych przypadków zakażenia #koronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 7 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 6 osób z woj. pomorskiego, 3 osób z woj. mazowieckiego, 3 osób z woj. lubelskiego, 3 osób z woj. śląskiego, 2 osób z woj. małopolskiego, 2 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 1 osoby z woj. opolskiego, 1 osoby z woj. zachodniopomorskiego. Pacjenci są w stanie stabilnym" - poinformowało ministerstwo zdrowia.

"Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie) zmarła piąta osoba zakażona koronawirusem. To 57-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 205/5 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - dodano.

Rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek przekazał, że nowi zakażeni to dwaj mężczyźni. - Jeden ma 59 lat, wrócił z Włoch, drugi ma 38 lat, wrócił z Austrii. Obaj są hospitalizowani w Ostródzie, ich stan jest dobry - dodał.

Pierwsze przypadki w woj. kujawsko-pomorskim

Rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka poinformowała z kolei, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem w tym województwie dotyczą: jednej osoby w przedziale wieku 60-70 lat i jednej osoby w przedziale wieku 40-50 lat z powiatu zamojskiego oraz jednej osoby małoletniej z powiatu lubelskiego. - Stan wszystkich osób jest dobry – zaznaczyła Strzępka.

W woj. kujawkso-pomorskim odnotowano siedem pierwszych zakażeń.

- Cztery osoby to rodzina z Bydgoszczy. Zakaził się mężczyzna, który miał kontakt z obywatelką Hiszpanii, która trafiła wcześniej do szpitala ze zdiagnozowanym koronawirusem. On zaraził trzy osoby ze swojej rodziny - poinformował wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Jak przekazał rzecznik wojewody, piąta osoba pochodzi także z Bydgoszczy, a dwie pozostałe z powiatu żnińskiego i nakielskiego.

- Wszystkie te osoby były objęte kwarantanną - powiedział Mól.

Pięcioletnie dziecko

Trzy kolejne zakażenia w woj. śląskim. Rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska powiedziała, że jedną z zakażonych osób jest pięcioletnie dziecko, które przebywa w szpitalu w Częstochowie. - Zaraziło się od osoby z najbliższego otoczenia. Jego stan jest dobry - powiedziała rzeczniczka.

W woj. śląskim potwierdzono dotąd łącznie 21 zakażeń. Pacjenci ci przebywają w szpitalach Raciborzu, Cieszynie, Zawierciu, Chorzowie, Częstochowie, Tychach - oraz w domach.

Jak przekazało z kolei biuro prasowe Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w województwie pomorskim nowe przypadki zarażenia dotyczą pięciu młodych osób (są w dobrym stanie) i jednej starszej (jest w stanie stabilnym).

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

