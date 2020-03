Zdobywca Złotego Globu zarażony koronawirusem. Opublikował wideo

Idris Elba przeszedł testy na koronawirusa w poniedziałek. Wynik był pozytywny.

"Czuję się dobrze, jak dotąd nie mam żadnych objawów, ale zostałem odizolowany" - przyznał aktor.

Do wpisu dodał apel: "Zostańcie w domu i bądźcie pragmatyczni. Będę Was informował na bieżąco o tym, jak mi idzie. Bez paniki".

