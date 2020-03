11. edycja "Tańca z Gwiazdami" przeniesiona na jesień

To był wyjątkowy wieczór. Drugi wiosenny odcinek "Dancing with the Stars" odbył się bez udziału publiczności w studiu. Niecodzienna sytuacja ma związek z epidemią koronawirusa. Uczestnicy zrobili wszystko, żeby w tym trudnym czasie sprostać tanecznemu wyzwaniu i zaprezentować się jak najlepiej. Na koniec ogłoszono komunikat o zawieszeniu show.