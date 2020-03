Piłkarze Arsenalu poddani kwarantannie. Mogli się zarazić koronawirusem

Okazało się, że niektórzy z zawodników "Kanonierów", przy okazji rozegranego 27 lutego meczu Ligi Europy z Olympiakosem Pireus, mieli kontakt z właścicielem tego klubu Evangelosem Marinakisem.

Grek poinformował we wtorek, że stwierdzono u niego koronawirusa, ale jest pod opieką lekarzy i czuje się dobrze.



Jak poinformował londyński klub, kilku piłkarzy Arsenalu (plus inne osoby z tego zespołu) po spotkaniu rozmawiało z Marinakisem. Dlatego teraz muszą przejść kwarantannę. Obecnie przebywają w domach.

"Ściśle przestrzegamy rządowych wytycznych zalecających izolację w takich sytuacjach" - podano w oświadczeniu.

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv