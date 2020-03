"Korytarz życia" - ludzie rozsunęli wózki, aby ratownicy medyczni mogli zrobić zakupy

"Jeśli widzicie w sklepie lub w barze, ratownika medycznego albo policjanta, to przepuśćcie go w kolejce do kasy " - apelują ratownicy medyczni, którzy apel zamieścili na stronie "To nie z mojej karetki" na Facebooku. Internauci w odpowiedzi zrobili "korytarz życia" dla pielęgniarki.

Grupa ratowników medycznych prowadzących stronę "To nie z mojej karetki" na Facebooku zwróciła się ze prośbą do obywateli, aby uszanowali ciężką pracę służb, które w czasie epidemii koronawirusa są na pierwszej linii w walce z rozprzestrzenianiem choroby. Poprosili o ułatwienie w robieniu codziennych zakupów.

"Przepuśćcie nas w kolejce do kasy"

"Przy okazji pospolitego ruszenia do sklepów mamy taką jedną wielką prośbę... Jeśli widzicie w sklepie lub w barze, ratownika medycznego albo policjanta to przepuśćcie go w kolejce do kasy. (…) Musimy wciąż pracować a przy tym coś normalnego zjeść. Pracujemy dla Was wszystkich, więc liczymy na odrobinę zrozumienia" - napisali.

Prośba spotkała się ze zrozumieniem ze strony internautów. Wielu z nich pochwaliło się wzorcową postawą obywatelską. W ciągu kilku dni post udostępniło prawie 8 tys. osób.

"Z miłą chęcią to uczynię. Bardzo często przepuszczam ludzi w potrzebie i dzieci" - napisała Milena.

"Kiedy jestem na dyżurze w aptece i widzę ratownika, to zawsze zapraszam do okienka bez kolejki. Miny stojących bezcenne" - skomentowała Magdalena.

Ludzie w sklepie zrobili "korytarz życia"

"Mnie przepuścili, powiedziałam, że jestem pielęgniarką z przychodni i byłam przy kasie przed tymi wózkami i koszykami. To był korytarz życia" - napisała Beata.

