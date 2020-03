Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Łącznie jest ich ponad 110

Oznacza to, że w Polsce koronawirusem zaraziło się łącznie 111 osoby. Trzy osoby, które były chore na Covid-19, zmarły.

Mamy 7 nowych przypadków zakażenia #koronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 15, 2020

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 111/3 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 15, 2020

Nowy przypadek z Podkarpacia to kobieta z powiatu leżajskiego "w sile wieku". - Miała ona styczność z Covid-19. Jej stan jest dobry - poinformowała Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzeczniczka wojewody podkarpackiego.

Aktualnie w woj. podkarpackim jest osiem osób ze zdiagnozowanym koronawirusem. Pierwszy przypadek zanotowano w środę, a dwa kolejne w czwartek, trzy w piątek, jeden w sobotę i jeden w niedzielę. Zakażenie dotyczy pięciu kobiet i trzech mężczyzn.

"Prawdziwym lekarstwem na koronawirusa są odpowiedzialność i rozsądek"

W sobotę zanotowano 36 nowych przypadków koronawirusa w naszym kraju. Tego samego dnia poinformowano, że 13 osób wyzdrowiało.

- Będziemy mieli coraz lepsze efekty, dlatego że potrafimy się skonsolidować. Mamy naprawdę oddanych lekarzy i pielęgniarki. Nasze służby są coraz bardziej sprawne, bo są coraz bardziej doświadczone. Przecież to jest nowe wyzwanie - mówił Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.

Jego zdaniem, "prawdziwym lekarstwem" na koronawirusa są "odpowiedzialność, rozwaga i rozsądek". Dodał, że wprowadzenie w piątek stanu zagrożenia epidemicznego jest działaniem adekwatnym do obecnej sytuacji.

- Robimy to, co powinniśmy zrobić. To my wyznaczamy kierunek, jak należy postępować, żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim obywatelom - zapewnił.

