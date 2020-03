Prezydent Brazylii zakażony koronawirusem

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro poddał się testom po informacji o tym, że zakażony koronawirusem jest jego doradca Fabio Wajngartena. Bolsonaro nie wykazywał żadnych symptomów koronawirusa.

BREAKING: #Brazil President Jair Bolsonaro Tests Positive for #CoronaVirus. He was in US and dined with Trump on Saturday, March 7.



He is highest ranking political leader to get COVID-19. https://t.co/1pm6YZ9wrT