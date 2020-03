Artur Boruc poddany kwarantannie. Miał objawy typowe dla koronawirusa

Boruc - jak podaje oficjalna strona klubu - miał objawy typowe dla koronawirusa. "Bramkarz Artur Boruc i czterech innych pracowników zostali objęci kwarantanną, zgodnie z zaleceniami rządu i w trosce o zdrowie publiczne" - poinformowało Bournemouth w oficjalnym oświadczeniu.

