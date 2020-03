Pełny dostęp do testów na koronawirusa dla lekarzy? Prezydent: rozmawiałem o tym z ministrem

- Testy na koronawirusa są wykonywane w sytuacjach uzasadnionych. Mówiłem ministrowi zdrowia, by rozważono czy nie powinno być tak, że lekarze i personel medyczny, którzy mogą się zetknąć z osobami chorymi, mają pełny dostęp do testów w każdej chwili. Minister powiedział, że będą to rozważać - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" prezydent Andrzej Duda.