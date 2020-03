71-letnia Ukrainka zmarła z powodu koronawirusa. 1 marca wyjechała z Polski

O zdiagnozowaniu wirusa u kobiety poinformowano w czwartek. Pierwsze symptomy pojawiły się u niej 3 marca. Chora była w szpitalu zakaźnym, lekarze zdiagnozowali u niej zapalenie płuc. Wieczorem w czwartek władze medyczne powiadomiły, że krewni kobiety są pod obserwacją medyczną i nie mają symptomów choroby.

Według danych ukraińskich służb granicznych kobieta przyjechała 1 marca z Polski i pojechała do krewnych we Lwowie, a następnie do Radomyśla. Ukraińskie portale informacyjne przekazały, że 22 osoby, które się z nią kontaktowały, poddały się izolacji. Dwie z tych osób są obecnie w Kijowie.

Na Ukrainie dotąd 3 przypadki

Na Ukrainie zarejestrowano dotąd trzy przypadki koronawirusa. O dwóch z nich - mieszkance Radomyśla i mężczyźnie z obwodu czerniowieckiego - poinformowano w czwartek.

W Radomyślu na Ukrainie w obwodzie żytomierskim, gdzie wykryto przypadek koronawirusa, zawieszono komunikację miejską i wstrzymano pracę targowisk - podał w piątek portal Ukraińska Prawda. Władze zapowiedziały kontrole osób wjeżdżających i wyjeżdżających. Radomyśl liczy około 15 tys. mieszkańców.

Wcześniej w piątek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow poinformował, że w ramach walki z pandemią koronawirusa Ukraina zamknie za 48 godzin swoje granice dla obcokrajowców.

