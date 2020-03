Prezydent o wprowadzeniu w Polsce stanu wyjątkowego

- Żywności nie zabraknie, jest jej pod dostatkiem; wszystko, co jest potrzebne jest w takiej ilości, żeby zapewnić możliwość normalnego funkcjonowania - zapewniał prezydent Andrzej Duda w piątek po wizycie w Banku Żywności w Ciechanowie (woj. mazowieckie).

Prezydent przypomniał, że osoby, które są w trudnej sytuacji z uwagi na objęcie ich kwarantanną i nie mogą zrobić same zakupów, będą wyszukiwane przez ośrodki pomocy społecznej, które będą taką pomoc dostarczać. Apelował także, aby wszyscy, którzy mają wiedzę o takich osobach, zgłaszali zapotrzebowanie do ośrodków pomocy społecznej.

"Rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe"

Podkreślił, że magazyn w Ciechanowie jest pełen i gotowy do dostarczania żywności.

"Chcę zapewnić, że żywności nie zabraknie, jest jej bardzo dużo, pod dostatkiem. Rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe i mamy to szczęście, to jest faktem, i dzisiaj to się pokazuje, że nie brakuje żadnych produktów. Wszystko, co jest potrzebne, jest w takiej ilości, żeby zapewnić możliwość nie tylko przetrwania, ale i normalnego funkcjonowania" - powiedział prezydent.

msl/ PAP